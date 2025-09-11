北海道マラソンで、ミストシャワーをくぐるランナー＝8月、札幌市陸上の世界選手権東京大会（13日開幕）の運営組織は11日、男女マラソンと男女35キロ競歩のスタート時刻を午前8時から午前7時半に30分早めると発表した。9月でも猛暑が続いており、アスリートの健康と安全を最優先し、少しでも涼しい時間帯に競技を行うため。競歩は男女とも開幕日の13日、マラソンは女子が大会第2日の14日、男子が第3日の15日に行われる。関係者