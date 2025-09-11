気象庁は、１１日午前１１時５分頃、北海道後志地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられると発表した。午後０時５０分まで、突風が発生する恐れが非常に高まっているとして、雷や風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合に頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めるよう呼びかけている。