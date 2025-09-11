「ドジャース−ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。二回の第２打席で右前適時打を放ち、５戦連続安打、２戦連続適時打とした。初回の第１打席は中飛に倒れていた大谷。第２打席は２死三塁で迎えると、初球を捉え、一、二塁間を抜いた。直後のベッツにも適時打が生まれ、ドジャースはこの回４点を先制した。