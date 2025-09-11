再び最高値更新です。日経平均株価は、きのうから434円値上がりし、4万4271円で午前の取引を終えています。おとといの取引中につけた4万4185円を超え、取引時間中の最高値を更新しました。ニューヨーク市場ではハイテク関連株が上昇。東京市場でもソフトバンクグループが一時、上場来高値を更新するなど、AI向けの半導体関連株などが値を上げています。