立憲民主党の野田代表は、新たな政調会長に当選2回で政策通として知られる若手議員を抜てきする方向で調整していることが分かりました。立憲民主党は11日午後1時から両院議員総会を開き、党役員人事を決定します。関係者によりますと、野田氏は代表補佐や政調副会長を務める当選2回の本庄知史衆議院議員を政調会長に抜てきする意向を固めました。同じく当選2回の吉田晴美衆議院議員を、代表代行などの要職に起用する方向です。また