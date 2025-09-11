およそ7万棟が浸水し10人が死亡した「東海豪雨」から25年となる2025年9月11日、名古屋市西区で被害を語り継ぐ集会が開かれました。2000年9月11日から12日にかけて東海地方を襲った豪雨では、庄内川の支流・新川の堤防が決壊するなどして、名古屋市のおよそ4割が浸水するなど各地に大きな被害が出ました。9月11日、決壊した堤防沿いにある西区の公園で集会が開かれ、地元の住民らおよそ30人が参加しました。参加者：「息子と