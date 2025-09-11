11日、JR東日本新潟支社は、10日夜に飯山線で列車が駅を行き過ぎて停車したと発表しました。発表によりますと、10日午後8時55分頃、戸狩野沢温泉駅から越後川口駅に向かっていた2両編成のワンマン列車が、十日町市の魚沼中条駅に停車する際、所定停車位置より約100メートル行き過ぎ、ホームを外れて停車しました。前方の踏切が動作していたため、バックすると踏切が誤作動するおそれがあったため、列車は次の下条駅に