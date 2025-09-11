「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。第2話母を早くに亡くした私【編集部コメント】実母さんは若い頃にお母さまを亡くしたのですね。それ自体もとても辛い経験です