J1アビスパ福岡は13日のC大阪戦で「神7祭」として、毎年恒例の人気投票「アビスパ福岡選抜総選挙」で選ばれた上位7選手「神7」のイラストが描かれた缶バッジやステッカー、ポスター風のタオルなどオリジナルグッズを販売する。また、メイン・バックゲート通過の来場者先着5000人に、エコバッグのプレゼントもある。グッズの販売場所、時間は以下の通り。●イベント広場場外グッズ売店14時30分〜/2025公式ファンクラブTEAM