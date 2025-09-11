北海道千歳市末広で2025年9月11日、車3台が絡む事故がありました。 午前11時20分ごろ、消防から「人身事故で救急車を出している」と警察へ通報がありました。警察によりますと、乗用車2台と軽乗用車1台の合わせて3台が絡んだ事故だということです。 けが人がいるかは、わかっていません。警察が事故の状況を詳しく調べています。