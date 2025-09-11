９月１０日夜、東大阪市の路上で、歩行者が２人乗りのオートバイにひかれ重傷を負いました。警察がひき逃げ事件として捜査しています。１０日午後９時１５分ごろ、東大阪市にある河内花園駅前の路上で、通行人から交番に「事故をしています」と通報がありました。警察によりますと、駅に向かい信号のない横断歩道を渡っていた会社員の男性（５５）とスクータータイプのオートバイが接触。男性は、頭蓋骨を骨折する重傷を負い