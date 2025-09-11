消防隊員２人が死亡した大阪・道頓堀のビル火災で、延焼の要因になったとみられる壁面広告の設置許可の期限が、今年２月で切れていたことが分かりました。８月１８日、大阪の道頓堀でビル２棟が焼け消防隊員２人が死亡した火災では、西側のビルに設置された食品会社の壁面広告が延焼の要因になったとみられています。大阪市によりますとこの広告は、市の屋外広告物条例に基づく設置許可の期限を今年２月に迎えましたが、更新