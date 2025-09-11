◇カーリング・日本代表決定戦第1日予選リーグロコ・ソラーレ9―7フォルティウス（2025年9月11日北海道・稚内市みどりスポーツパーク）26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦が開幕した。予選リーグ初戦で25年日本選手権覇者のフォルティウスは延長の末に7―9で五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレに敗れて黒星発進となった。5―7のビハインドで第10エンドで、2点を奪って追いつく粘りを