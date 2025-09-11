観光スポットの歴史から、神社での作法まで−。ロボットを通じた新たなガイドツアーが、11日から東京・日本橋で始まる。肩に乗った、白くて小さなロボット。背負って一緒に歩くことで、おすすめの観光スポットや、土地の歴史などを教えてくれる。案内してくれた先は、日本橋・福徳神社。言葉だけではなく、アタマや手の動きも交えて案内してくれる。神社での作法もこの通り。一緒にお参りすることができる。このロボット、実は操作