探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月5日に放送され、家のカギを閉めない彼氏にドッキリを仕掛ける様子が描かれた。【映像】カギを絶対閉めない彼氏の姿（実際の写真）視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「家のカギを閉めない彼氏」は、山口県の女性（27）