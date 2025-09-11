59歳の誕生日を迎え、天皇陛下にあいさつするため皇居に入られる紀子さま＝11日午前、半蔵門秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎え、天皇陛下にあいさつするため、皇居・御所を訪問された。半蔵門から車で入る際、後部座席の窓を開け、集まった人に笑顔で会釈した。その後、上皇ご夫妻へのあいさつで、東京・元赤坂の赤坂御用地にある仙洞御所を訪れる。これに先立ち、天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが赤坂御用地にある