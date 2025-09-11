首相官邸に入る石破首相＝11日午前石破茂首相は11日、自民党の小野寺五典政調会長を官邸に呼び、2025年度補正予算案編成を念頭に、現行の物価高対策を精査するよう指示した。「政策の切れ目があってはならない。新総裁が経済対策を打つことになっても、現状がどうかをしっかり把握することが重要だ」と伝えた。小野寺氏が記者団に明らかにした。小野寺氏は、24年度補正予算と25年度予算で実施している物価高対策について「どれ