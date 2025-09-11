3試合ぶりのホームランへ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）は、自身のボブルヘッドデーに1番・指名打者で出場です。この日は今シーズン4度目となる大谷選手のボブルヘッドデーで、今回は投手バージョン。過去3回は、打ってはサヨナラホームランに2打席連発、投げては復帰後初勝利など、相性が良いんです。地区優勝へ、日本時間10日に2位パドレスとのゲーム差を2に広げ、迎えた11日の試合は1番・指名打者で出場しまし