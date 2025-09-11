11日未明、熊本市の神社が全焼しました。この火事でけがをした人はいませんでした。 【写真を見る】熊本市西区の池田八幡宮が全焼けが人なし 記者「通報から50分が経ちました。神社からは煙が上がっていて現在も消火活動が続いています」 警察と消防によりますと、11日午前1時10分ごろ、熊本市西区池田で「神社が燃えている」と近くに住む人から119番通報が相次ぎました。 火が出たのは池田八幡宮で、火は約1時間10分後に消