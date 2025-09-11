全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は弥彦村の老舗旅館が始めた地域の食の魅力を再発見できる新たなカフェを紹介します。 弥彦村にある『四季の宿みのや』。【四季の宿みのや白崎純也 社長】「（創業は）江戸時代にあたる1701年。創業324年を迎えることができた」弥彦山を臨める露天風呂が自慢で、弥彦村では最も古い老舗旅館です。【四季の宿みのや白崎純也 社長】「当時から（彌彦神社への）大勢の参拝客がいたと思う。そう