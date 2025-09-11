10月4日投開票の自民党総裁選を巡り、2024年の総裁選に出馬した小林鷹之元経済安全保障相が出馬の意向を固め、早ければ今週中に表明する見通しです。国会記者会館から、フジテレビ政治部・菊池俊匠記者が中継でお伝えします。小林氏は11日午後3時半から自身に近い議員らを集めた会合を開き、出馬表明の時期も含めた今後の対応について協議する予定です。小林氏は10日夜も若手・中堅議員らとの会合に出席するなど、総裁選に向けた動