博報堂DYホールディングスと博報堂の共同研究プロジェクト「コンテンツビジネスラボ」は8月20日、「コンテンツファン消費行動調査2025」の結果を発表した。調査は2025年2月25日〜3月13日、全国15〜69歳の男女10,000人を対象にインターネットで行われた。○コンテンツへの支出額は過去最高に生活者のコンテンツへの支出金額は85,137円(前年比＋6,034円)と、2011年の調査開始以来、過去最高を記録した。コロナ禍で落ち込んだところか