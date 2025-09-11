チャールズ国王とヘンリー王子が１０日、ロンドン市内で待望の面会を果たした。面会は国王が自らのがんを公表した直後の２０２４年２月以来１９か月ぶりとなり、王室と王子の関係修復への第一歩かと注目されている。英紙サンが１０日、報じた。チャールズ国王はこの日、３回の公式謁見と国務の合間にバルモラルから飛行機で到着し、ヘンリー王子とロンドンの邸宅クラレンス・ハウスでお茶を飲みながら約５０分間、会談した。