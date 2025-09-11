米ミズーリ州のトレイルカメラが小川の真ん中にビッグフットらしきものが立っている写真を撮影した。ビッグフットを調査する民間の科学研究機関「ビッグフット・フィールド・リサーチャーズ・オーガニゼーション（ＢＦＲＯ）」が公式サイトやユーチューブで先日、報告した。ミズーリ州ポプラブラフ在住のウィル・ボービング氏が８月２０日昼、家族経営農場の敷地内に設置したトレイルカメラが撮影した写真だという。驚いたボー