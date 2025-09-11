文化放送とテレビ埼玉は、9月18日（木）にベルーナドームで開催されるパ・リーグ公式戦「埼玉西武ライオンズ vs オリックス・バファローズ」において、『文化放送ライオンズナイター』とテレビ埼玉『ライオンズアワー』が初めてコラボレーションする特別企画を実施する。 このたび『文化放送ライオンズナイター』の実況・解説を、テレビ埼玉の中継副音声で行う同時放送が決定。