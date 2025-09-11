韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年9月11日、サッカー日本代表の特集記事を組み、日本代表の米国遠征のパフォーマンスを酷評した。「結局、戦術的実験だ、1軍ではないという言い訳だけが残った」日本は7日に米カリフォルニア州オークランドでメキシコと国際親善試合を行い、0−0で引き分けた。10日には、舞台をオハイオ州コロンバスに移してホームの米国と対戦。日本は前半30分に先制されると、後半19分に2点目を献上した。