東海3県は大気が非常に不安定な状態が続いていて、9月11日未明に岐阜県恵那市では1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。恵那市飯地町では、午前0時50分までの1時間に104ミリの猛烈な雨を観測し、気象庁は記録的短時間大雨情報を出しました。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東海3県は大気の状態が非常に不安定となっています。12日夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降るところがある