【秋雨前線】あすにかけて関東地方を南下 関東地方では、１２日（金）明け方にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる地域が拡大する可能性があります。１１日（木）～１２日（金）の、、を、画像で掲載しています。 ［雨の予想（多い所）］ ▼１１日（木）に予想される１時間降水量 関東地方北部 ６０ミリ