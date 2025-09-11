女優の橋本環奈（26歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。「もし人生をやり直すなら何になりたい？」との質問に答えた。橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。「もし人生をやり直すなら？」との質問で、「A：もう一度人気俳優を目指し努力する人生」「B：芸能界とは別の世界で努力する人生」の2つの選択肢が用意された。これに橋本は「これは