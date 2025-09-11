音楽評論家・田家秀樹がパーソナリティを務めるラジオ番組「J-POP LEGEND CAFE」が書籍になって12月に発売されることが決定。記念すべきVol.1は、中島みゆきについて語られた一冊となることが発表された。同書籍には、田家と、中島みゆきの作品を手掛ける音楽監督・プロデューサー・アレンジャーの瀬尾一三が語った、2020年から2025年までの作品についての対談をアーカイブ。書籍だけの撮り下ろし対談も収録される。また、中島みゆ