１１日前引けの日経平均株価は前営業日比４３４円２５銭高の４万４２７１円９２銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億９１５１万株、売買代金概算は２兆４２９９億円。値上がり銘柄数は８２９、対して値下がり銘柄数は７０３、変わらずは８５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、日経平均が４００円を超える上げ幅で４万４２００円台まで上昇。利益確定売りをこなしながら最高値圏で堅調な値動きをみせた。