１９９１年の東京世界陸上男子マラソン金メダリスト・谷口浩美さん（６５）が１０日、スポーツ報知の単独取材に応じた。（取材・構成＝手島莉子、谷口隆俊、今関達巳）＊＊＊＊谷口さんは、今大会のマラソン男子日本代表３選手を「三者三様だけど皆、賢い」と評価する。「小山君は東農大の（理系の）醸造科学科を出ているので、データをすごく収集している。昨年のパリ五輪（２３位）は暑さが失敗（レース）の原因だと