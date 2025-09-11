『プリキュアオールスターズ まるごと大図鑑 New』が11日に発売された。「ふたりはプリキュア」から新作「キミとアイドルプリキュア♪」まで収録された完全版で、歴代のプリキュア87人が大集結している。【画像】キラキラ感やばい！『プリキュア大図鑑』収録ページへんしんアイテム、へんしんのことば、きめわざアイテムはもちろん、プリキュアクイズもあり、大好きなプリキュアについて、もっと詳しくなれる情報満載の１冊に