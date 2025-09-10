視覚障がいのある、元パラリンピック水泳金メダリストの男性と、サポートする盲導犬。人生を共に歩む盲導犬との絆そして、盲導犬への理解など社会の現状を取材しました。 （記者） 「キャリー（盲導犬）は自分に合うと思いますか？」（ 酒井喜和さん）「思いますね、僕以外では無理だと思うくらい、僕は思っています」 視覚障がいのある、酒井喜和さん43歳。一緒に生活をするのは、ラブラドール・レトリ