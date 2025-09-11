東京電力は１１日、福島第一原子力発電所の処理水について、通算１５回目の海洋放出を始めた。海洋放出は２０２３年８月から始まり、今年度４回目。作業が順調に進めば、今月２９日までに、これまでと同程度の約７８００トンを海に流す。東電は今年度、昨年度とほぼ同量の処理水計約５万４６００トンを７回に分けて放出する予定。