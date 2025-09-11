虐待死した子どもの年齢児童虐待に関するこども家庭庁の専門委員会は11日、2023年度に発生や表面化した児童虐待による死亡事例56例（65人）の検証結果を公表した。心中を除く48人中、0歳児が33人で68.8％を占めた。0歳児の半数が生後24時間未満で死亡した「0日児」で、委員長の川松亮明星大教授は「予期せぬ妊娠に悩む妊婦を相談支援につなげることが課題だ」と述べた。0日児は22年度の9人から16人へと増加し、16人のうち行政