配達用の車で周辺を物色し、無人の飲食店から現金約80万円を盗んだ疑いで配送業の男が逮捕されました。野口秀明容疑者（72）は2025年7月、東京・千代田区の飲食店に侵入し、現金約80万円のほか、クレジットカードやウイスキーなどを盗んだ疑いが持たれています。野口容疑者は個人で配送業をやっていて、犯行当日は配送車で周辺を物色した上、無人の飲食店に鍵が開いていた裏口から侵入していました。野口容疑者は、レジを力ずくで