お笑いコンビ、キングコング梶原雄太（45）が、10日深夜放送のニッポン放送「キングコングのオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）に相方の西野亮廣（45）と生出演。過去に「お前、しゃべり下手やな」とラジオ局上層部に言われていた過去を明かした。キングコングは20年以上ぶりにパーソナリティーとしてラジオに登場。梶原は「いつぶりよ？『はねるのトびら』やってる時はもうやってないんじゃない？ラジオ。もう20年レベル