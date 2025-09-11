世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。9月10日（水）に放送された同番組では、男子校・女子校の是非について反対派の令和ロマン・郄比良くるまと、三谷紬アナら賛成派が議論を交わした。賛成派として出演した林美桜アナウンサーだったが、なぜか女子校の弊害について話すと、他の賛成派たちがざわつきはじめ…。【映像