先月、香川県内の10代の女性の住宅の玄関先から、室内にいる女性を盗撮した疑いで、高松市の男がきょう（11日）再逮捕されました。 性的姿態等撮影の容疑で逮捕されたのは、高松市今里町の会社員の男（23）です。警察によりますと男は、先月（8月）14日午前9時14分ごろから24分ごろまでの間、香川県内の10代の女性が住むワンルームマンションの玄関先から、室内にいた女性の性的姿態を動画撮影した疑いが持たれています。警