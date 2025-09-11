2025年7月28日、千葉県東金市にリゾート施設「UE GARDEN RESORT(ユイ ガーデン リゾート)」がグランドオープンした。「UE GARDEN RESORT」では、愛犬連れOKのグランピングをはじめ、屋内遊び場や、大人のためのバー付きプール、地元野菜を使用したビュッフェなど、多彩なコンテンツが楽しめる。また、オープンを記念して、2025年9月末までは施設をお得に利用できるキャンペーンも実施中。充実した設備のなかでリラックスしながら、