マウスコンピューターは2025年9月11日に新NEXTGEARを発表。今回はミニタワーに加えてフルタワーケースも新設するとともに、ミニタワーもデザインを一新しました。フロントパネルがメッシュタイプとなり、ロゴがエンボス加工でなかなかカッコイイ製品となっています。受注開始は9月11日11時で、オーダーから6営業日後(ミニタワー)、10営業日後(フルタワー)の配送となります。○フルタワー追加とホワイト定番化、通販と直販店のみで