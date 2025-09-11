１１日の債券市場で、事実上の中心限月である先物１２月限は続落。日銀の追加利上げ観測が重荷となり、前日の米債券高に対する反応は乏しかった。 １０日に発表された米８月卸売物価指数（ＰＰＩ）が低調な結果となったことを受け、同日の米長期債相場は反発（金利は低下）したものの円債相場を押し上げる材料には至らず。日本時間９日夕に米ブルームバーグ通信が「日銀は石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治