これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、村上市に大雨注意報が発表されています。土砂災害にご注意ください。 ◆11日(木)これからの天気 雲が広がりやすいでしょう。山沿いを中心に雨の降るところがありそうです。 降水確率は、夕方にかけて湯沢町と村上市で50%、夜は湯沢町で50%です。 ◆11日(木)の予想最高気温 最高気温は、28～30℃の予想です。 10日(水)と同じくらいか低いですが、平年より2℃ほ