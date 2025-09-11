ソニーストア 福岡天神は、8月20日（水）実施した店舗リニューアルに合わせて、動画スタジオを新設した。映像制作用カメラCinema Lineシリーズの製品などを体験できる場となっている。 コンセプトは「クリエイターの部屋（Creator’s Room）」。クリエイターが自室で商品撮影や映像制作、YouTube配信を行っているかのようなシーンを再現したという。 編集・配信デスクエリア 収納