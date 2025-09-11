「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)MTJV3J/A（アップル）2位AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）3位AirPods 4MXP63J/A（アップル）4位ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM5(B)（ソニー）5位Soundc