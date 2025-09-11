おととい、川西町で女性から現金５００円を奪って逃げたとして、きのう、強盗の容疑で緊急逮捕された６８歳の男が「金がほしかった」などという趣旨の供述をしていることがわかりました。 【画像】事件現場 強盗の容疑できのう緊急逮捕されたのは、川西町時田の無職、松浦昭一容疑者（６８）です。 警察によりますと、松浦容疑者は、おととい（９日）午後９時４０分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で５７歳