ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。2回裏の第2打席に右前適時打を放った。 ■前日に続いて1、2番コンビが躍動 前日の試合では、打撃と足でチームの勝利に貢献した大谷。この日も序盤から、貴重な追加点を挙げる一打で打線をけん引した。ドジャースが2点先制して迎えた、2回裏の第2打席。2死三塁で大谷は、相手先