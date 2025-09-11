Photo: 村上タクタ 今回のApple（アップル）イベントでは全4機種の新型iPhoneが発表されましたね。なかでも特に印象深かったのは、iPhone史上最薄を誇るiPhone Airだったのではないでしょうか。実際に自分の目で見て触らないと、iPhone Airの薄さや軽さの感動を味わうことはできませんが、今回カリフォルニア州クパチーノのApple本社で開催された発表イベントを取材された、ガジェットメディ