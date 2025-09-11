【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」が、TVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌に決定した。 ■BE:FIRSTがゼロから歩みを進めてきた物語とも重なる新曲「Stare In Wonder」 「Stare In Wonder」は、10月8日より放送開始となるTVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。 原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲との対話を重ね、主人公・